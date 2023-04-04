Eskişehir’de sahur sofralarında tüketilmek üzere yoğun talep gösterilen şarküteri ürünlerinin satışları mandıraların yüzünü güldürdü.

Ramazan ayında sahur sofralarında tüketilen şarküteri ürünlerinin satışları yükseldi. Kahvaltı ve sahur sofralarının vaz geçilmezi bal, kaymak, peynir, zeytin ve yumurta ürünlerine talepler arttı. Vatandaşların şarküteri ürünlere talebinin artmasıyla birlikte esnafın işleri açıldı. Yoğunluğu artan mandıra dükkânlarında zaman zaman kalabalık oluştuğu görülürken, esnafın mutluluğu yüzünden okundu. Şarküteri ürünlerinin kahvaltı sofralarından çok sahur sofralarında tercih edildiğini söyleyen işletme sahibi ise işlerden memnun olduğunu aktardı.

“Ramazan bizim adımıza bereketiyle geldi”

Eskişehir’de mandıra ürünleri satan Güray Duralioğlu, süt ve süt ürünlerinin çoğu ürüne göre daha ekonomik olması sebebiyle daha fazla tercih edildiğini söyledi. Bazı ürünlerin fiyatıyla ilgili bilgiler de paylaşan Güray Duralioğlu, “Ramazan Ayı’nın gelmesiyle birlikte biz mandıraların işlerinde büyük bir artış oldu, vatandaşların süt ve süt ürünlerine ilgisi yoğun. Çoğu ürüne göre daha ekonomik olmasından dolayı insanlarımız bal, kaymak, peynir, zeytin ve yumurta gibi ürünlerini sofralarından asla eksik etmiyor. Özellikle sahur sofralarında kahvaltılık ürünler güzel gittiği için daha fazla tercih ediliyor. Ramazan bizim adımıza bereketiyle geldi, çok şükür işlerimiz güzel. Balıkesir peynirimizin kilosu 59 lira, zeytinimizin kilosu 40 lira, 15’li yumurtamız ise 32 lira” dedi.