Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin önde gelen markalarından Teknosa’nın datalarına göre, Ramazan ayında tercihlerde akıllı telefonlar en çok ilgi gören ürün grubu olurken, telefon aksesuarlarından kulaklıklara, akıllı saatlerden drone’a pek çok ürün de tercihlerde öne çıktı.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, ramazan ayı boyunca en çok tercih edilen ürünleri açıkladı. Markanın datalarına göre yıl içinde de liste başı olan akıllı telefonlar, Ramazan ayında da tercihlerde ilk sırada yer aldı. Ramazan ayında en çok sırasıyla akıllı telefon, cep telefonu şarj cihazı, bluetooth kulaklık, cep telefonu kılıfı ve kablosu, mouse, kulakiçi kulaklık, akıllı saat, tablet ve LCD TV ürünler tercih edildi. Ramazan ayında bir önceki aya göre adetsel olarak en çok drone, ısıtıcı, aksiyon kamera, konsol aksesuar, ekran kartı, akıllı band, tam otomatik espresso makinesi, fritöz ve VR ürünlerinin satışında artış görüldü.

Kadınlar fritöz, erkekler LCD TV satın aldı

Kadınlar, evin en büyük yardımcıları fritöz ve şarjlı süpürgenin yanı sıra kulak içi kulaklık, ütü ve saç şekillendirme makinesi ürünlerine ilgi gösterirken, erkeklerin tercihlerinde daha büyük ekranlı LCD TV’ler, yüksek hafızalı tabletler ve erkek bakım kitleri öne çıktı.