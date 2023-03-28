Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından desteklenen aileler, Ramazan ayı vesilesiyle yalnız bırakılmıyor.

Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Süleymanpaşa ilçesinde ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından desteklenen aileleri Ramazan vesilesi ile ziyaret etti. Kaymakam Güler’e ziyareti sırasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İlker Demirtaş da eşlik etti. Kaymakam Güler, hane ziyareti sırasında hane sahipleriyle sohbet etti ve çocukları hediyeler ile sevindirdi. Güler, ziyarette ailelerin ihtiyaçları not edilerek en kısa zamanda gereğinin yapılacağını söyledi. Vatandaşlar, Kaymakam’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Allah devletimize zeval vermesin. Devletimizin şefkatli elini her zaman yanımızda hissetmekteyiz. Kaymakam’ımızın ziyareti bizleri çok mutlu etti, sağ olsun" dediler.