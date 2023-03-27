Van’da Ramazan ayının gelmesi ile birlikte çiğköfteye olan ilgi arttı.

Bolluk ve bereket ayı olan Ramazan ayının gelmesi, çiğköfteye olan ilgiyi de artırdı. Hemen hemen her cadde ve sokak başında rastlanılan çiğköfte için kimi zaman uzun kuyruklar oluştu. Tüm ülkede olduğu gibi Van’da da Ramazan sofralarının olmazsa olmazı çiğköfte için Cumhuriyet ve Maraş caddeleri başta olmak üzere cadde ve sokaklarda yüzlerce çiğköfteci tezgah açtı.

Yaklaşık 10 yıldır çiğköfte satarak geçimini sağladığını belirten Urfam Çiğköfte işletmecisi Veysel Erbin, Van halkının artık çiğköfteyi kültür haline getirdiğini ifade ederek, “Van’da müthiş bir çiğköfte kültürü oluştu. Dolayısıyla her evin vazgeçilmezi haline geldi. Yani çarşıya çıktığınız zaman mutlaka her sokak başında bir çiğköfteciye rastlayabilirsiniz. Talep çok fazla. Bu da bir kültürün oluşmasından dolayı memnuniyet verici bir şey. umarım bu kültür hep devam eder. Bu da Ramazan ayının bir yansımasıdır” dedi.

"Çiğköftenin hilesi çok fazla"

Açıklamasında çiğköfte alan vatandaşlara tavsiyelerde de bulunan Erbin, “Çiğköfte, kapalı bir kutu olup, hilesi çok fazla vardır. Bu nedenle vatandaşların özellikle güvendikleri yerden çiğköfte almalarını tavsiye ediyorum. Kaliteli malzeme konusunda dikkatli olmalarını istiyorum. Bizim ürettiğimiz çiğköfteyi bir yaşındaki çocuğa bile yedirebilirsiniz. Benim bir buçuk yaşında kızım var. Ona bile yediriyorum” ifadelerini kullandı.

"Günde 300 kilo satıyorum"

Çiğköftede önemli olan içindeki karışımın yanında yoğrulması olduğuna dikkat çeken Erbin, “Tatlının nasıl ham maddesi unsa, çiğköftenin de ham maddesi bulgurdur. Ama önemli olan içindeki karışımı ve doğru bir şekilde yoğrulmasıdır. İçeriğinde 20’den fazla ürün vardır. İsot, yedi farklı baharat, ceviz, zeytinyağı, salça, kekik gibi içeriği baya zengindir. Bunun yanında çiğköfte doğru harmanlandığı zaman insanın ağzında çok güzel bir tat bırakıyor. Normal aylarda 30- 40 kilo satarken Ramazan ayında 200 ila 300 kiloluk bir satış oluyor. İçeriğinde kullandığımız ürünler pahalı olduğu için kilosunu 180 TL’den, porsiyonunu ise 30 TL’den satıyoruz. Daha uygun fiyata da çekebiliriz. Ancak daha uygun fiyata çekersek, kaliteden ödün vermiş oluruz. Biz de kaliteden herhangi bir ödün vermek istemedik. Hatta Ramazan ayı nedeniyle sindirimi kolaylaştırsın diye ceviz ve zeytinyağı oranını daha fazla arttırdık. Şu anda aç karnına bile çiğköfteyi tüketirseniz bir şey olmaz” diye konuştu.

Sabah ezanına doğru çiğköftenin yoğrulmasına başladıklarını da sözlerine ekleyen Erbin, “Sabah saat 04.00 gibi başlıyoruz yoğurmaya öğleye yakın bitiyor. Saat 14.00 gibi de satışa sunuyoruz. Normalde 3-4 kişi çalışırken Ramazan nedeniyle bu sayı 10 kişiye çıkıyor. Müthiş bir istihdam sağlıyor. Ayrıca İranlı müşterilerimiz günden güne artıyor. İran’da malum çiğköfte kültürü yok. İranlılar çiğköftenin ne olduğunu bilmiyorlar. Burada bazen tadıyorlar ama yavaş yavaş alışıyorlar. Bu da bizim açımızdan sevindirici bir durumdur” dedi.

Vatandaşlar ise Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan çiğköfteyi çok sevdiklerini belirterek, her akşam sofralarında bulundurduklarını söylediler.