Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Şehir genelinde Ramazan ayı nedeniyle, tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla yapılan denetimlere Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş da katıldı. Gıda kontrol ekiplerince; kasap, market, pastane ve unlu mamuller üretimi ve satışı yapan iş yerlerinde denetimler yapıldı. Müdür Yoldaş, Ramazan ayı boyunca söz konusu işletmelere öncelik verilerek tüm gıda işletmelerinde denetimlerin arttırılması planlandığını belirtti.