Check-up yaptırmanın beden sağlığını kontrol altında tutmak değil, koruyucu hekimlik yaklaşımı açısından da önemli bir rol üstlendiğini belirten Medicana Konya Hastanesi Başhekimi Dr. Elif Ünüvar, şikayetler henüz başlamadan bazı hastalıkların erken tanısı ve tedavisinde harekete geçmek olduğunu söyledi.

Hem sağlıklı hem de kronik hastalıkları olan kişilerin yıl içerisinde düzenli olarak yaptırması gereken sağlık kontrollerin tümü olan check-up ile bazı hastalıkların erken tanısı ve tedavisinde harekete geçiliyor. Check-up yaptırmak ve bu kontrollerin yıl içerisinde düzenli hale getirilmesi, ayrıca birçok hastalığın önlemini almayı ya da kronik rahatsızlıklarda vücudun anlık durumuna göre aksiyon almayı kolaylaştırıyor.

Check-up yaptırmanın beden sağlığını kontrol altında tutmak değil, koruyucu hekimlik yaklaşımı açısından da önemli bir rol üstlendiğini belirten Medicana Konya Hastanesi Başhekimi Dr. Elif Ünüvar, şikayetler henüz başlamadan bazı hastalıkların erken tanısı ve tedavisinde harekete geçmek olduğunu söyledi. Başhekim Dr. Elif Ünüvar, Ramazan ayı başlamadan önce hastalığı olmadığını düşünen kişilerin bile mutlaka sağlık kontrolünden geçmesini tavsiye etti.

Genel taramalar muhtemel riskleri önler

Oruç tutmak sağlık açısından da büyük fayda sağlarken, sağlık sorunu olanların Ramazan ayı öncesinde genel taramalarını yaptırmaları muhtemel risklerin önlenmesi açısından önem arz ediyor. Bir ay boyunca beslenme alışkanlıklarının değiştiği bu dönemi hem bedenen hem de ruhen sağlıklı geçirmek için Ramazan öncesinde yapılması gereken sağlık kontrolleri hakkında bilgilendirmede bulunan Dr. Elif Ünüvar, "Ramazan’da oruç ibadetini yerine getirmek isteyen kişilerin sağlık durumlarının oruç tutmaya elverişli olup olmadığının önceden bilinmesi ve muhtemel risklerin önlenmesi adına check-up’ın önemli bir rolü vardır. Özellikle kişilerin ailelerinde veya kendilerinde olan diyabet, kalp ve damar hastalığı, böbrek ve yüksek tansiyon gibi rahatsızlıkların olması Ramazan öncesinde genel taramaların yaptırılmasını gerekli kılar. Çünkü genel taramalar muhtemel riskleri önler’’ dedi.

"Ramazan’da sağlıklı kalmak için sahurun atlanmaması gerekir"

Sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmek için dengeli beslenmenin ve yeterli sıvı alımının önemli olduğuna dikkat çeken Dr. Elif Ünüvar, sahura kalkmanın gerekliliğinden bahsederek, "Uzun saatler boyunca oruç tutulması nedeniyle dengeli beslenmek ve özellikle yeterli sıvı tüketmek oldukça önemlidir. Susuzluğa bağlı gelişen sıvı kaybını engellemenin yolu da sahura kalkmaktır’’ ifadelerini kullandı.

Kronik rahatsızlığı olan kişiler için önerilerde bulunan Dr. Elif Ünüvar, şunları kaydetti: "Tansiyon, kalp ve damar, böbrek fonksiyonları, üre, kreatinin değerlerinde ya da kolesterol gibi değerlerde değişimler söz konusuysa oruç tutmadan önce mutlaka check-up muayenesi yaptırmalılar."