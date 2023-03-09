Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde fırın, pastane ve unlu mamullerinin imalathanelerinde denetimlerini sıklaştırdı.

Düzce Belediyesi, Ramazan ayının başlamasına günler kala fırın, unlu mamuller ve pastanelere yönelik hijyen ve gramaj denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, gıda satışı yapan iş yerlerinde eksik gramaj kontrolü yapıldı. Aynı zamanda iş yerlerinin hijyen şartlarına uygunluğunu da inceledi. Toplam 32 işletmeyi denetimden geçiren ekipler, hijyen ve gramaj kontrollerinin yanı sıra depo, personel dinlenme odaları ve banyolarında da detaylı incelemede bulundu.