Kütahya’nın Emet ilçesinde gerçekleştirilen ’İlçe Müftüleri Toplantısı’nda 2023 yılı Ramazan ayı hizmetleri, il merkez ve ilçelerinde ifa edilecek hizmetlerin geniş çerçevede değerlendirilip karara bağlandığı bildirildi.

Emet Eti Bor tesislerinde İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’ın başkanlığında yapılan toplantıya, İl Müftü Yardımcıları Tahsin Ekim ve Tuğba Anatoprak, İlçe Müftüleri ile Şube Müdürleri katıldı.

Müftülüklerin dini ve hayri hizmetler ile idari konuların da görüşüldüğü toplantı sonunda İlçe Müftüsü İsmail Çınar, Emet ilçesindeki dini ve sosyal hayat hakkında ve müftülükçe yürütülen din hizmetleri konusunda bilgi sundu.

Toplantı sonrası İlçe Müftüleri Eti Bor tesislerini gezdi. Ziyarette müftülere bor madeninin topraktan çıkarılıp, işlenmesi ve ihracata hazır hale getirilmesi süreci ile ilgili brifing verildi. Sonrasında ise atölyeler ve işletme tesisleri ziyaret edildi.