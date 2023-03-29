Sakarya’da açılan Kitap Sokağı’nda çocuklar için Ramazan akşamlarının vazgeçilmezi Hacivat-Karagöz sahnelendi.

Ramazan ayının maneviyatı ve tadı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin etkinlikleriyle anlam kazanıyor. Her yıl iftar çadırları, Ramazan Sokağı, Kitap Sokağı, mehter, tasavvuf konseri ve birbirinden farklı etkinlikler düzenleyen Büyükşehir bu yıl da vatandaşların buluşma adresi olan programlar organize ediyor. Şehir merkezindeki AKM önünde açılan Kitap Sokağı’nda birbirinden kıymetli binlerce eser okur severlerle buluştu. Sanatın, sanatçının ve Ramazan’ın maneviyatının anlatıldığı bu sokakta ayrıca etkinliklerin sahneleneceği bir platform oluşturuldu. Büyükşehir’in resmi sayfalarında tamamını açıkladığı Ramazan etkinlikleri, bu ay ile özdeşleşmiş olan meddah oyunuyla başladı.