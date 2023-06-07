Kısa adı ESOK olan Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü’nün 2010 yılından bu yana organize ettiği Odunpazarı ESOK Rally, bu yıl 9-11 Haziran tarihlerinde 71 otomobil ve 142 sporcunun katılımıyla Eskişehir’de düzenleniyor.

Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Eskişehir Otomobil Sporları Eskişehir İl Temsilcisi Nevzat Aslan, Ralli Şampiyonası üçüncü ayağının, 9 Haziran 2022 Cuma günü saat 20.30’da Odunpazarı Evleri meydanında yapılacak olan seremonik start ile başlayacağını duyurdu. Aslan, “10 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da Eskişehir Atatürk Stadyumu’nda yer alan servis alanından başlayacak ilk ayak, 4 özel etabın ardından saat 16.32’da yine servis alanında son bulacak. Rallinin ikinci günü ise 11 Haziran Pazar günü saat 10.00’da başlayarak, 4 özel etabın ardından saat 17.17’ den itibaren ESPARK önündeki finiş seremonisi ve ödül töreni ile tamamlanmış olacak” dedi.

Direktör Serdar Yağız ise, “Eskişehir öncesinde Burak Çukurova 52 puanla şampiyonada lider durumda yer alırken, onu 50 puanla Ümit Can Özdemir ve 27 puanla Uğur Soylu takip ediyor" dedi.

Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sadri Adam da toplantıya katılarak sporculara başarılar diledi.