Motor sporları efsaneleri arasında gösterilen profesyonel ralli pilotu Ken Block, kar aracıyla geçirdiği kaza sonrası 55 yaşında hayatını kaybetti.

Motor sporları efsaneleri arasında gösterilen profesyonel ralli pilotu Ken Block, kar aracıyla geçirdiği kaza sonrası 55 yaşında hayatını kaybetti.

Motor sporları dünyası, profesyonel ralli pilotu Ken Block’tan gelen acı haberle sarsıldı. Kariyeri boyunca birçok başarıya imza atan Block’un, dün bir kar aracı (snowmobile) ile geçirdiği kaza sonrasında olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı.

Block’un kurucusu olduğu Hoonigan takımından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ken Block’un bugün bir kar aracı kazasında vefat ettiğini en derin üzüntülerimizle teyit edebiliriz. Ken bir vizyoner, öncü ve bir ikondu. En önemlisi, bir baba ve eşti. Onu özleyeceğiz. Lütfen şu anda yas tutarken ailenin mahremiyetine saygı gösterelim."

Kariyeri başarılarla dolu

Efsane pilot Ken Block, 2005 yılında başlayan kariyeri boyunca Rally America’da 60 start yaptı, 18 podyum başarısı ve 7 galibiyet kazandı. 2007 yılında, X Games XIII Ralli etkinliğinde yarıştı ve gümüş madalya kazandı. Yine 2007 Rally America Ulusal Şampiyonası’nda 3., Rally New York USA yarışmasında ise birinci oldu. Ken, 2014 yılında başlayan FIA Dünya Ralli Şampiyonası kariyerinde, 26 start ve 2 podyuma ulaştı. Ken Block, geçtiğimiz yıllarda katıldığı Americas Rallycross Şampiyonası’nda ise 2 podyum ve 4 puan kazandı. Block, rallinin haricinde motokros, Kaykay (Skateboard) ve snowboard gibi sporlarda da yarışıyordu.