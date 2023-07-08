DÜZCE(İHA) –Uluslararası Çanakkale Open Karate turnuvasında Cumayeri Belediyespor Karate takımı sporcuları Arda Ozan Mercan birinci, Zeynep Zümra Mercan ikinci oldu.
Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, sosyal belediyecilik faaliyetleri dahilinde çocukların ve gençlerin spor yapmasına önemli destek sağlıyor. Çanakkale’de düzenlenen Uluslararası Çanakkale Open Karate turnuvasında Cumayeri Belediyespor Karate Takımı sporcuları kürsüye çıktı. 45 kiloda Arda Ozan Mercan birinci, 28 kiloda Zeynep Zümra Mercan ikinci oldu.
Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, “Cumayeri Belediyespor sporun her alanında başarılarına devam etmektedir. Evlatlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.