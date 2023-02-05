Bartınspor taraftarları ise bu jest üzerine Kozlu Belediyespor adına tezahüratta bulundu.

Rakip takımın taraftarına konuşma yapan Kozlu Belediyespor taraftarı Özgür Kuru, "Biz kardeş şehiriz. Hepiniz hoş geldiniz. Soğuk havada, iyi günde kötü günde birlikteyiz. Soğuk havada size mandalina getirdik" diye konuştu.

Yanlarında getirdikleri bir poşet mandalinayı Bartınspor taraftarlarının tribününe getiren Kozlu Belediyespor taraftarları "Hoş geldiniz" diyerek mandalina ikram etti.

Amatör ligde Kozlu Belediyespor Bartınspor’u ağırladı. Müsabaka 5-2 Bartınspor’un üstünlüğü ile tamamlansa da Kozlu Belediyespor’un taraftarları misafir takımın taraftarlarına centilmenlik örneği sergiledi.

Zonguldak’ta amatör ligde Bartınspor’u ağırlayan Kozlu Belediyespor’un taraftarları, konuk ettikleri takımın taraftarlarına mandalina ikram etti.

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