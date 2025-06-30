Bizim Medya ve Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Birol Karataş, 2 Temmuz’da başlayacak DEMOT Fuarı 2025 öncesi rakip firma tarafından yapılan paylaşımla ilgili adli süreç başlattıklarını belirterek, "Orion Fuarcılık tarafından organize edilen fuarın, Ekim ayında yapılacağı daha önce açıklanmıştı. Yaptığı paylaşımla, DEMOT ertelenmiş algısı oluşturarak kamuoyunu ve katılımcıları yanıtlamaya çalışan rakibimizi kınıyorum" dedi.

Bizim Medya ve Fuarcılık tarafından düzenlenen ve Denizli’nin en büyük motorlu taşıtlar fuarı olma özelliğine DEMOT Fuarı 2025, 2-6 Temmuz tarihleri arasında EGS Park Fuar Alanında gerçekleştirilecek. Fuarın açılmasına saatler kala İzmir merkezli Orion Fuarcılık tarafından sosyal medyadan yapılan ve firmalara mesaj olarak da gönderilen paylaşım büyük tepkiye neden oldu. Daha önceden 16-19 Ekim tarihinde Denizli’de benzer bir fuar düzenlemek için duyuru yapan firmanın, DEMOT ile ilgili haberlerin ulusal ve bölgesel haber sitelerinde yayınlanmasından dakikalar sonra yaptığı ‘sözde erteleme kararı’ paylaşımı kamuoyunu yanılttı.

Söz konusu paylaşımı büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini belirten Bizim Medya ve Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Birol Karataş, "2-6 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz Denizli Motorlu Taşıtlar Fuarı öncesinde, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bazı paylaşımlar tarafımızca üzüntüyle takip edilmiştir. Orion Fuarcılık tarafından organize edilen MOTTA Fuarı, daha önce sosyal medya hesaplarımızda ve TOBB alan tahsis takviminde ilan edildiği üzere 16-19 Ekim 2025 tarihlerinde düzenlenecektir. Bu tarih, resmi olarak duyurulmuş ve ilgili tüm mercilerle paylaşılmıştır. Ancak bugün, sosyal medya ve WhatsApp üzerinden dolaşıma sokulan ve içeriğinde ‘MOTTA’ ifadesine yer verilmeden yapılan bir paylaşımda, şu an düzenlenmekte olan DEMOT Denizli Motorlu Taşıtlar Fuarı’nın ertelendiği izlenimi oluşturulmaya çalışılmıştır. Söz konusu paylaşım, hem kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olup hem de mevcut fuar organizasyonumuza gölge düşürmeyi amaçlamaktadır. Bu tür yanıltıcı ve kasıtlı içeriklerle kamuoyunda yanlış algı oluşturulmasına yönelik girişimleri şiddetle kınıyor, tüm yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu ve gerekli hukuki süreçleri başlatacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz" şeklinde konuştu.