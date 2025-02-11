DÜZCE(İHA) – Düzce’de okul sporları yıldızlar tenis müsabakalarında kızlarda Kültür Koleji, erkeklerde ise Mustafa Açıkalın Ortaokulu birinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2024-2025 eğitim öğretim yılı okul spor yarışmaları kapsamında okul sporları yıldızlar tenis kız-erkek müsabakaları yapıldı. 4-10 Şubat 2025 tarihleri arasında Bahçeşehir Tenis Kortu’nda düzenlenen müsabakalarda Kızlarda Kültür Koleji birinci, Akçakoca Mustafa Açıkalın Ortaokulu ikinci olurken erkelerde ise Akçakoca Mustafa Açıkalın Ortaokulu birinci, Su Damlası ikinci, Kültür Koleji üçüncü ve İsabet Okulları dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödüllerini Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru takdim etti.