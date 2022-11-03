SAMSUN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü, sorumluluk alanındaki Samsun, Tokat, Amasya ve Çorum ile ilgili verileri kamuoyu ile paylaştı.

SAMSUN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü, sorumluluk alanındaki Samsun, Tokat, Amasya ve Çorum ile ilgili verileri kamuoyu ile paylaştı.

TÜİK Başkanlığı tarafından hazırlanan Samsun, Tokat, Çorum, Amasya illerini kapsadığı “Türkiye-İl Sunumu” TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Paylaşımda dış ticaret verileri, konut satış verileri, motorlu kara taşıtı verileri ve trafik kazaları gibi birçok veri kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Çorum bölgenin ihracat lideri

İllere göre dış ticaret ihracat rakamlarında ocak-eylül dönemleri arasında Samsun’da ihracat 992,5 milyon dolar, Çorum’da 1 milyar 383 milyon dolar, Tokat’ta 34 milyon 700 bin dolar ve Amasya’da 103 milyon 400 bin dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemdeki ithalat rakamlarında ise Samsun’un ithalatı 879 milyon 300 bin dolar, Tokat’ın 18,5 milyon dolar, Çorum’un 2 milyar 609 milyon dolar ve Amasya’nın ise 35 milyon 100 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Samsun’da geçen yıl 25 bin 268 konut satışı

İllere göre konut satış sayılarının da paylaşıldığı bültende Samsun’da geçen yıl 25 bin 268 konut satışının ocak-eylül döneminde 17 bin 940 olarak gerçekleştiği görüldü. Aynı dönemde Tokat’ta 4 bin 584 konut, Çorum’da 6 bin 474 konut ve Amasya’da 3 bin 772 konutun satışı gerçekleşti.

Motorlu kara taşıtları

Motorlu kara taşıtı verilerine göre Samsun’da ocak-eylül döneminde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtının sayısı 412 bin, Tokat’ta 199 bin, Çorum’da 184 bin ve Amasya’da 130 binden fazla olarak açıklandı.

2021’de bölgede kazalarda 267 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan geçen yılkı kayıtlara göre Samsun’da 3 bin 505 trafik kazasında 105 kişi, Tokat’ta bin 570 trafik kazasında 49 kişi, Çorum’da 1679 trafik kazasında 67 kişi ve Amasya’da 1003 trafik kazasında 46 kişi hayatını kaybetti.