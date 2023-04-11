Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Metin Köksal, belediyenin 2022 yılı faaliyet raporunu yaptığı sunum ile meclis üyelerine aktardı.

TEKNOFEST KARADENİZ gibi önemli bir etkinliği başarıyla gerçekleştiren Samsun’da Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 yılı faaliyet raporu belediye meclisinde sunuldu. Genel Sekreter Vekili Metin Köksal, yaptığı sunumla yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi.

“Toplam bütçenin yüzde 60,5’i yatırıma aktarıldı”

Geçen yılki bütçenin yüzde 60,5’inin yatırıma ayrıldığına dikkat çeken Genel Sekreter Vekili Metin Köksal, “Samsun Büyükşehir Belediyesi 2022 mali döneminde birçok yatırım projesini hayata geçirmiştir. 3 milyar 178 milyon TL’lik toplam bütçenin yüzde 60,5’i yatırıma aktarılmıştır. Yatırımlarımızdan Saathane Projesi’nde 1. etap çalışmaları kapsamında 4 blok, toplam 41 adet dükkanın yapımı tamamlandı. 2. etapta 4 blok toplam 49 adet dükkan ve 3. etap 3 bloktan oluşacak şekilde tamamlanacak. İçerisinde otopark, teras katlı restoran ve mağaza yer alacak. Söz konusu alanda kamulaştırması devam eden ve projesi hazırlanan yerlerle birlikte inşaatı devam eden ve yakında başlayacak yerler de devam ediyor” dedi.

“176 kavşakta düzenleme”

Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi çerçevesinde yapılan hizmetlerden bahseden Genel Sekreter Vekili Metin Köksal, “Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi çerçevesinde 101 adet kavşakta geometrik düzenleme çalışması, 75 adet adaptif kavşak sinyalizasyon sistemi, 19 adet kırmızı ışık ihlal tespit sistemi (KİTS), 30 adet park ihlal tespit sistemi (PİTS), 14 adet ortalama hız tespit sistemi (OHTS), 9 adet video mesaj sistemi-değişken mesaj sistemi kuruldu. Yapılan çalışmalar neticesinde Samsun trafiğinde büyük oranda rahatlama meydana geldi” diye konuştu.

“Elektrikli otobüsler ile 6 ayda 613 ton karbondioksit salınımı engellendi”

Elektrikli otobüslerin hem yakıt tasarrufu sağladığını hem de çevreyi kirletmediğini ifade eden Metin Köksal, “Temiz ulaşım çerçevesinde yerli ve milli çevre dostu 20 adet elektrikli otobüsü hizmete aldık. 6 ayda 613 ton karbondioksit salınımı engellendi. Yakıtta da 4 milyon 250 bin TL’lik tasarruf elde ettik. Örnekte de anlaşılacağı gibi fosil yakıtlı bir otobüs günde 318 km yol yapıyor. Fosil yakıtlı bir otobüs km’de 25,5 TL’ye mal olurken, elektrikli otobüsler ise km’de 2,4 TL’ye mal oluyor. Ayrıca İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi ile donanımlı ve estetik bir tesisi Samsun’a kazandırdık. Samsun’da 17 ilçeden şehrin merkezine tek araçla ulaşım dönemi bu sayede başladı. Bu sayede 17 ilçeden günde ortalama 1400 araç merkeze sefer yapıyor. İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi’nin içerisinde 13 indirme peronu, 3 havaalanı servis peronu, 3 bilet gişesi, 12 araçlık taksi durağı, dinlenme ve ihtiyaç alanları ile 72 araçlık açık otoparkı bulunuyor” şeklinde konuştu.

“Beton santrali 2 yılda kendini amorti etti”

Yatırımların belediyeye geri dönüşünün olumlu olduğunu vurgulayan Genel Sekreter Vekili Köksal, “2022 yılında 113 araç ve makine belediye envanterine eklenmiştir. Bunlardan 23’ü kamyonet, cenaze aracı gibi araçlar, 11’i silindir forklift gibi iş makineleri, 60’ı damperli kamyon gibi ağır vasıta, 14’ü beton mikseri, sepetli vinç gibi üs yapı araçları ve 5’i de tesisler olarak dikkat çekiyor. Bu 113 adet alımın toplam tutarı 285 milyon, 277 bin TL oldu. Beton santralleri, belediye bütçemize büyük katkıda bulundu. İdaremiz tarafından faaliyete geçirilen beton santralleri ve alınan beton mikserlerine ödenen toplam tutar 37 milyon 942 bin TL. Bu santrallerden üretilen betondan 2,5 yılda elde edilen tasarruf miktarı 56 milyon 501 bin TL olup, yapılan yatırım 2 yıl gibi kısa bir sürede kendisini amorti etmiştir. Taş ocakları ve konkasör tesisleri de belediyemize 2022 yılında önemli tasarruf sağlamıştır. Kendi tesisimizde üretmiş olduğumuz malzemenin tonu 25 TL olup, piyasa fiyatı 45 TL’dir. Ayrıca malzemelerin ihtiyacı olan yerlerde üretilmesi nedeniyle satın alınsaydı en az 50 TL nakliye farkı olacaktır. 199 milyon 175 bin TL tasarruf etmektedir” ifadelerini kullandı.

Yol çalışmalarından da bahseden Köksal, “Yol yapım çalışmaları kapsamında kırsal 3 bin 728 km yol ağı ve 1524 km imar tol ağımız olmak üzere toplam 5 bin 252 km yol ağımız var. 2019-2022 yılları arasında 3 bin 703 km yol kaplama işi yaptık 2023 yılı sonunda 5 bin 252 km’lik yol ağımızın tamamı nitelikli yol kaplaması ile tanışmış olacak. 2022’de 379 km A tipi sathi kaplama, 347 km B tipi sathi kaplama, 104 km beton yol, 81 km bitümlü sıcak karışım olmak üzere 913 km yol yaptık. Yalnızca 17 günde 20 km uzunluğundaki Atatürk Bulvarı’nı 17 günde baştan sona yeniledik” açıklamasında bulundu.

“GES projesi ile yılda 250 milyon TL tasarruf sağlayacağız”

GES projesindeki enerji hattını tamamladıklarına dikkat çeken Metin Köksal, “Belediye olarak yenilenebilir enerji konusuna hassasiyet duyuyoruz. Yabancılar Çarşısı GES Projesi’nin ihalesi yapıldı. Proje ile 19 bin m2 yüzey alanda 2.5 MW kurulu güce sahip olacağız. GES enerji hattı kapsamında 47 milyon 80 bin TL maliyetli Ladik Trafo Merkezi ile GES tesisi arası 21 km çift devre 477 MCM enerji hattı yapıldı. 22 Şubat 2022’de başlanan için 18 Ocak 2024’te tamamlanması planlanırken, enerji hattı tamamlanan projenin topoğrafik ölçüm ve harita çalışmaları devam ediyor. GES’in toplam maliyeti 1 milyar 200 milyon TL. Ladik ilçe merkezine 24 km uzaklıktaki merkez 45 MWe/57 NWp gücünde kapasiteye sahiptir. Enerjinin yenilenebilir kaynaklardan üretilmesi ile yıllık ortalama 43 bin ton CO2 gazının salınımı engellenecek. Tesiste toplam 105 bin 100 adet panel kullanılacak. Belediyemize yıllık 250 milyon TL tasarruf sağlayacak” dedi.

Metin Köksal sunumunda ayrıca otopark konusuyla ilgili şunları söyledi:

“Geçen yıl 31 milyon 640 bin TL proje bedelli 142 araçlık Subaşı Mekanik Otoparkını, 42 milyon TL proje bedelli 214 araçlık Çarşamba Doğu Yaka Mekanik Otoparkını ve 72 milyon TL proje bedelli 340 araçlık Havza Mekanik Otoparkını hizmete sunduk. Öte yandan 2022’de amatör spor kulüplerimize 6 milyon TL’ye yakın nakit destek sağlandı. 2022’de kamulaştırma giderimiz 140 milyon 305 bin TL oldu.”