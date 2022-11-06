Ardahan’da Rahvan atçılar safari turuna çıktılar.

Ardahan’da Rahvan atçılar safari turuna çıktılar.

Ardahan Rahvan Atçılık ve Spor Kulübü tarafından hafta sonu atlı safari turu düzenlendi. Ardahan’da binicilik sporu tarafından düzenlenen atlı safari turları eğlenceli hale getiriliyor. Doğada yaklaşık 4 saat süren turlar, biniciler için farklı bir eğlence imkanı sunarken, 15 rahvan atçının katıldığı safari turu, kent merkezinden başlayarak Ardahan ovası ve Yıldızlı dağ eteklerinde devam etti.

Rahvan Atçılık ve Spor Kulübü Başkanı Murat Arabul, her hafta sonu atlı safari turu düzenlediklerini ifade etti.

Ardahan’da binicilik sporunu eğlenceli hale getirmeye çalıştıklarını belirten Başkan Arabul, “At, Türk kültürünün binlerce yıldır parçası. Biz bu kültürü yaşatmaya çalışıyoruz. Her hafta sonu safari turları düzenleyerek binicilik sporunu eğlenceli hale getirmeye çalışıyoruz. 15 rahvan atçımızla birlikte Ardahan Ovası ve Yıldızlı dağ eteklerinde yaklaşık 4 saat süren turlarla doğada hem güzel vakit geçiriyoruz, hem de iş yoğunluğunun stresini atmış oluyoruz” dedi.