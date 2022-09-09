Gölcük Belediyesi Geleneksel Rahvan At Yarışları İhsaniye Koşusu, 11 Eylül Pazar günü Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu pistinde başlayacak. Türkiye’nin birçok yerinden gelen rahvan at sahipleri Kocaeli’de buluşacak.

Gölcük Belediyesi Geleneksel Rahvan At Yarışları İhsaniye Koşusu, 11 Eylül Pazar günü Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu pistinde başlayacak. Türkiye’nin birçok yerinden gelen rahvan at sahipleri Kocaeli’de buluşacak.

Gölcük Belediyesi, Gölcük Değirmendere Rahvan Atçılar Kulübü ve Türkiye Geleneksel Atlı sporlar Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları İhsaniye Koşusu başlıyor. Gölcük Saraylı 17 Ağustos Mezarlığı yanında bulunan Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu pistinde, 11 Eylül Pazar günü düzenlenecek yarışlar saat 11.00’da başlayacak. İhsaniye Koşusu Rahvan Binicilik yarışmaları için Bolu, Eskişehir, Ankara, İzmir, Kütahya, Sakarya, Balıkesir, Bursa, Konya, Afyon gibi illerden rahvan at sahipleri bu önemli yarışlara katılmak için Gölcük’e gelecek. Geleneksel Rahvan At Yarışları İhsaniye Koşusu 11 kategoride yapılacak. Yarışlarda rahvan atlar baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, deste, dörtlü taylar, üçlü taylar, ithal atlar A, ithal atlar B, Tozkoparan ve köylü dörtnal kategorilerinde mücadele edecek. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yarışlara tüm hemşehrilerini davet etti.