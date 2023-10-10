Genç yaşta aramızdan ayrılan Balıkesirli gazeteci Ali Sürmelioğlu, vefatının 14. yıldönümünde unutulmadı.

Politika Gazetesi sahipleri Sürmelioğlu Ailesi, 2009’da aramızdan ayrılan Gazeteci Ali Sürmelioğlu anısına lokma hayrı yaptı.

Hükümet binası karşısında yapılan lokma hayrına Balıkesir Büyükşehir Başkanvekili Yasin Sagay, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Büyükşehir Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Korkmaz, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcıları Feyyaz Çiftçi, Fikrettin Kocaman, CHP Karesi İlçe Başkanı Yücel Erişen, Balıkesir basın camiasına ait gazeteciler, Sürmelioğlu Ailesi’nin dostları ve çok sayıda Balıkesirli vatandaşlar hazır bulundu.

Genç yaşta yaşama veda eden Ali Sürmelioğlu’na, vefatının yıldönümünde yapılan lokma hayrına katılan vatandaşlar rahmetli gazeteciye Allah’tan rahmet dilediler.