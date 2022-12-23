Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Türkiye’nin ikinci rahim nakli yapılan 32 yaşındaki Havva Erdem bebeğiyle birlikte taburcu edildi. Toplantıda dünyanın ilk kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert ile bebeği Ömer Özkan ile Havva Erdem’in bebeği "Özlenen" ilk kez bir arada görüntülendi. Nakilleri gerçekleştiren Ömer Özkan ve Özlenen Özkan isimleri verilen bebekleri kucaklarına alıp sevdi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Türkiye’nin ikinci rahim nakli yapılan 32 yaşındaki Havva Erdem bebeğiyle birlikte taburcu edildi. Toplantıda dünyanın ilk kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert ile bebeği Ömer Özkan ile Havva Erdem’in bebeği "Özlenen" ilk kez bir arada görüntülendi. Nakilleri gerçekleştiren Ömer Özkan ve Özlenen Özkan isimleri verilen bebekleri kucaklarına alıp sevdi.

Erdem’in taburcu edilmesi dolayısıyla Akdeniz Üniversitesinde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Havva Erdem ile Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Prof.Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, AÜ Başhekimi Prof.Dr. Yldıray Çete,Rektör Yardımcıları Prof.Dr. Gülbin Arıcı, Prof.Dr. Murat Turhan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnanç Mendilcioğlu,dünyanın ilk kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert eşi Mustafa Sert ile 2 yaşındaki çocukları “Ömer Özkan” bebekte katıldı.

Rektör Özlenen Özkan, AÜ’nün organ ve doku naklinde Türkiye’nin dünya markası haline geldiğinin altını çizdi.

Bunun en güzel örneklerinden birinin rahim naklinin ardından dünyaya gelen 2 bebekle yaşadıklarını ifade Özkan, “İlk rahim naklimizin birincisi Derya Sert ve bebeği, ikincisi 14 ayda başarıya ulaştığımız Havva Erdem ve bebeğidir. Bunlar hem Türkiye’nin hem Akdeniz Üniversitesi’nin gururudur. Bu nakiller çok özeldir. Türkiye’nin ilk yüz naklini yaptık ama rahim nakli biraz daha özeldir. Dünyanın ilk rahim nakliydi, dünyada Türk tıbbının geldiği noktayı gösteriyordu. Hiçbir şekilde anne olmayacak insanlara anne olma umudu veren ameliyattı. Tamamen Nobel’e aday güzel bir ameliyattı. Ekibimizle bu ilkleri yaptık. Dünyanın en kaliteli en iyi en tecrübeli kompozit doku nakli merkeziyiz” dedi.

"Özkan’dan mevzuat müjdesi"

Toplantıda müjdeli bir haberi daha paylaşan Özkan, “Bir çok kadın bu haberi bekliyor. Hafta sonu Sağlık Bakanlığı ekipleriyle beraberdik, en yakın zamanda rahim nakli mevzuatı gündeme girecek. Sağlık Bakanlığımıza bize destek olduğu içim teşekkür ediyoruz. Her ülkeyi güçlü kılan bilimdeki başarısıdır. Şuanda bu başarı tartışılmaz” diye konuştu.

"Dünyanın başarılı nakilleri oldu"

Prof.Dr. Ömer Özkan, 11 yıl önce Derya’nın ameliyatını yaptıklarında dünyanın ilk başarılı rahim naklini yaptıklarını hatırlattı.

Bu durumun başarılı olması için annenin kucağına sağlıklı bir bebek alması gerektiğini kaydeden Özkan, “ Cerrahi olarak dünyanın ilk başarılı rahim nakliydi ama artık dünyanın tamamen başarılı ilk rahim nakli oldu Derya. Derya, dünyanın başarılı ilk rahim nakliyle çocuğunu kucağına aldı. İki yılı aşkın süredir sağlıklı şekilde devam ediyor. Derya Sert ve bebeği rutin kontrollerine geldiğinde bebeğinde üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdi ve 3-4 gün buradaydı. Ve bugün taburcu oluyordu. Tesadüf oldu. Havva Erdem’de Türkiye’nin ikinci rahim nakliydi. Her iki aileyi de taburcu etmenin gurunu yaşıyoruz. Daha iyilerini yapma gayreti içinde olacağız. Bunlar bir ekip işiydi” dedi.

"Mevzuat geliyor"

Mevzuat olmadığından dolayı sıkıntılar olduğunu belirten Özkan, ”Sağlık Bakanlığı’ndan güzel bir söz aldık. Mevzuat çalışmaları hızla devam ediyor. Bizim 20 bine yakın böbrek nakli hastası nakil bekliyor. Bu olduğu zaman başvuru sayısını onu geçecek. Bizim tek başımıza yapmamız mümkün değil. Bakanlık gerekli düzenlemeyi yapacaklar. Yakın zamanda bu nakiller başlayacak" ifadelerine yer verdi.

"Heyecanlandık"

Prof.Dr. İnanç Mendilcioğlu, ilk rahim naklinde çok heyecanlandığını ifade ederek, “Birebir yaşadığımız çok önemli bir sorundu. Bu operasyon çok önemli bir çığır açtı. Sonrasında gelen takipler gebelik doğumlar hem önemli bir başarıdır. Buradaki deneyimleri literatüre aktarma imkanı da bulduk” dedi.

"3 kişi ayrılıyoruz"

Havva Erdem ise, çok mutlu olduğunu ve duygularını tarif edemediğini belirterek, “Çok şükür iki kişi ile başladık bu sürece, bugün 3 kişi olarak ayrılacağız. Tarif edemem duygularımı. Ömer ve Özlene Özkan hocalarıma teşekkür ederiz. Bebeğimizin ismi “Özlenen” oldu. İnşallah sizler gibi başarılı hayırlı işler yaban bir birey olur” açıklamasını yaptı.

"Çok mutluyuz"

Bebeğiyle toplantıya katılan Derya Sert ise yeni hayatlarında her şeyin yolunda gittiğini ve çok mutlu olduklarını ifade etti.

Havva Erdem’e Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Prof. Dr. Ömer Özkan’ın başında olduğu ekip tarafından 27 Temmuz 2021’de kadavradan alınan rahim nakledilmişti.

Konuşmaların ardından Ömer Özkan ve Özlenen Özkan, aileler tarafından isimleri verilen bebekleri kucaklarına alıp sevdi, objektifelere poz verdi.