Diyarbakır’da özel bir hastanede görevli Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, rahim gençleştirme aşısıyla tüp bebek tedavisinde başarı şansının arttığını söyledi.

Diyarbakır’da özel bir hastanede görevli Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, rahim gençleştirme aşısıyla tüp bebek tedavisinde başarı şansının arttığını söyledi.

Tüp bebek tedavisinde gebe kalma şansını arttıran en önemli parametrelerden birinin kadının rahim duvarı olduğunu belirten Prof. Dr. Hakan Çoksüer, rahim duvarını etkileyen en önemli faktörden birinin de yaş olduğunu söyledi. Kadının yaşı 37 üzerine çıkınca gebeliğin hızla azaldığını kaydeden Dr. Çoksüer, “40 yaş altındaki bazı kadınlarda da erken menopoza bağlı olarak gebelik oranında hızlı azalma olabilir. Ayrıca geçirilen enjeksiyonlar, tekrarlayan küretaj işlemleri veya geçirilen rahim içi ameliyatlara bağlı olarak da rahim duvarı zarar görebilir ve tüp bebek şansı azalabilir. Tüp bebek tedavisi sürecinde PRP uygulaması temel olarak hastanın kendi kanından elde edilen trombosit açısından zengin kanın hastanın rahmine geri verilmesi işlemi olarak tanımlanabilir. Rahim zarını uygun kalınlığa getirmenin yanı sıra kötü yumurtalık rezervini iyileştirmek ve yumurta kalitesini arttırmak için de kullanılabilmektedir” dedi.

Rahim içi PRP infüzyonunun zayıf yanıtlı ince endometrium için yeni bir yöntemi temsil ettiğini aktaran Dr. Çoksüer, “Trombositten zengin plazmanın (PRP) endometriyal büyümeyi destekleyebilmekte ve ince endometriumlu hastalarda gebelik sonuçlarını iyileştirebilmektedir. Rahim içerisine yapılan PRP işlemi, endemetriumun (rahim iç tabakası) kalınlaşmadığı ince endometriumlu hastalarda endometrial kalınlaşmayı arttırabilir ve embriyonun tutunmasını kolaylaştırır, tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı olan kadınlarda gebelik şansını arttırabilir. Tüp bebekte PRP yönteminin kullanıldığı diğer alan ise rahim içi zarıdır. Endometriumun zarar görmesinde (geçirilen enjeksiyonlar, tekrarlayan küretaj işlemleri veya geçirilen rahim içi ameliyatlara bağlı olarak zarar görebilir) bu tabaka kalınlaşmamakta ve ince endometrium dediğimiz durum oluşmaktadır. İnce endometrium tüp bebek tedavisinde embriyonun tutunmasını engellediği için hastalar gebe kalamamaktadır. Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı olan bu hastalarda histeroskopi ile yapışıklığın (sineşinin) açılması ve tekrarlayan endometrium PRP uygulamaları ile endometrium kalınlaşması sağlanabilmektedir” ifadelerinde bulundu.

PRP uygulaması ile normalde gebelik şansı düşük olan çiftlerin de gebelik elde edebilmesi şansının yükselebilmekte olduğunu dile getiren Dr. Çoksüer, sözlerini şöyle tamamladı:

“Tüp bebek alanında PRP ile ilgili yapılan araştırmalar; tüp bebek tedavisi uygulamaları sırasında rahim zarı kalınlığı gereğinden ince olan hastalarda süren tedaviye ek olarak hastanın kendi kanından elde edilen PRP’nin rahim zarına uygulanması ile verilen desteğin gebelik başarısını artırdığını göstermektedir. Benzer şekilde bir ’doğurganlık tedavisi’ olarak PRP, düşüklerden veya ince rahim olan kadınlara yardımcı olabilir. PRP, yeni doku gelişimini uyararak ince rahim zarı olan kadınlarda rahim zarının kalınlaşmasını sağlayarak tüp bebek şansını arttırabilmektedir.”

Dr. Çoksüer, “Diyarbakır Tüp Bebek Merkezimizde PRP ile ilgili yaptığımız çalışma Avrupa’nın saygın infertilite dergisi olan ’Gynecol Endocrinol’ dergisinde yayınlandı. Çalışmamızda PRP uygulanan kadınlarda tüp bebek başarı şansının önemli derecede arttığını gösterdi. Bu çalışmamız hem ülkemizde hem de uluslararası tüp bebek camiasında büyük bir yankı uyandırdı. Sonuç olarak rahim kalınlığı, yumurta kalitesi gibi sorun yaşayan kadınlarda bir veya birden çok tüp bebek tedavisi denemelerinde başarısız olanlarda, yumurtalık rezervi azalan kadınlarda, ilerleyen yaşta tüp bebek tedavisi gören kadınlarda PRP tedavisi uygulanabilir” dedi.