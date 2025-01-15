Medicana Bursa Hastanesi, rahim ağzı kanseri (serviks) farkındalık ayı etkinlikleri çerçevesinde hastaneye gelenleri bir bir bilendirdi. Standı ziyaret edenlere rahim ağzı kanseri, erken teşhis yöntemleri, HPV virüsü ve koruyucu tedbirler hakkında detaylı bilgiler sunuldu.

Medicana Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Müzeyyen Uyanik, Human Papilloma Virus (HPV), dünya genelinde en sık rastlanan cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan biri olup, özellikle kadınlarda rahim ağzı kanserine yol açabildiğini söyledi. Prof. Dr. Müzeyyen Uyanık, “HPV, erken teşhis ve korunma yöntemleriyle önlenebilir bir sağlık sorunudur. HPV tarama testleri ve aşıları, bu enfeksiyona karşı etkili bir koruma sağlamaktadır. HPV’nin cilt ve mukoza yoluyla bulaşan bir virüs grubudur. Bugüne kadar 200’den fazla HPV tipi tespit edilmiştir. Bu tiplerden bazıları, özellikle tip 16 ve 18, rahim ağzı kanseri gibi ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir. Bazı türler ise genital siğillere yol açabilir. HPV enfeksiyonu, hem kadınlar hem de erkekler için ciddi bir risk oluşturmaktadır” şeklinde konuştu.

HPV aşısının rahim ağzı kanseri riskini büyük ölçüde azalttığını ve genital siğiller dahil olmak üzere HPV’nin sebep olabileceği diğer kanser türlerine karşı da etkili bir koruma sağladığını ifade eden Dr.Müzeyyen Uyanık, “HPV aşısı, en sık görülen 9 HPV tipine (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) karşı etkili olup, 10 yıllık verilere göre genital siğil oranında yüzde 90’lık bir azalma sağlanmıştır. Aşı 9-14 yaş arası bireylerde iki doz (0. ve 6. aylar), 15 yaş ve üzerindeki bireylerde ise üç doz (0., 2. ve 6. aylar) şeklinde uygulanır. Ayrıca aşı öncesi HPV testi yapılmasının gerekli değildir. HPV aşısının rahim ağzı kanserine karşı yüzde 90, genital siğillere karşı yüzde 90, vulva kanserine karşı yüzde 85-90, vajina kanserine karşı yüzde 80-85 ve anal kansere karşı yüzde 90-95 oranında koruma sağlamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından aşının güvenli olduğu onaylanmıştır. Toplumun HPV aşısı konusunda bilinçlenmesi gerekiyor. HPV aşısı ve düzenli tarama testleri, özellikle rahim ağzı kanseri başta olmak üzere HPV kaynaklı sağlık sorunlarının önlenmesinde kilit bir rol oynamaktadır" dedi.

Hastane yönetimi, etkinliğin amacının rahim ağzı kanserinin önlenebilir bir sağlık sorunu olduğunu topluma anlatmak ve bireyleri erken teşhis için düzenli kontrol alışkanlığı kazanmaya teşvik etmek olduğunu açıkladı. Standı ziyaret eden katılımcılara bilgilendirici materyaller dağıtıldı ve uzmanlar soruları yanıtladı.