Van’ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Bahçesaray Devlet Hastanesine başvuran 38 haftalık gebe hastanın, yapılan muayene ve tetkiklerinden sonra doğum eyleminin başlaması üzerinde Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verildi. Kara yolu ile sevkin sıkıntılı olmasından dolayı Van İl Sağlık Müdürlüğünden helikopter ambulans talep edildi. Kısa sürede hazırlanan helikopter ambulans Bahçesaray ilçesine giderek hastayı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı.