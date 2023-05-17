Muğla’nın Milas ilçesi Güllük açıklarında ticari bir gemide rahatsızlanan vatandaşa Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Milas Güllük açıklarında seyreden ticari bir gemi personeli rahatsızlandı. Yapılan yardım çağrısı sonrası bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Gemide rahatsızlanan vatandaş sahil Güvenlik botu tarafından tıbbi tahliyesi yapılarak kıyıya getirildi.

Sahil Güvenlik botu ile kıyıya yanaştırılan gemi personeli burada 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.