Kocaeli’de araç ve yaya trafiğinde yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçen ekipler, yol ve kaldırımlarda meydana gelen bozulmalara hızlı şekilde müdahale ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı A Takımı ve Yol Bakım Timi, gece gündüz sahada çalışarak vatandaşların güvenliğini sağlıyor. Son olarak İzmit Mimar Sinan Köprüsü altındaki durak önünde meydana gelen hasar, demir korkulukların sökülerek tamir edilmesiyle giderildi. Kısa sürede tamamlanan tamiratın ardından korkuluklar yeniden yerine yerleştirilerek, durak tekrar güvenli hale getirildi. İzmit ilçesinde ayrıca AKUT Arama ve Kurtarma Derneği binası çevresinde çevre düzenleme ve hafriyat kaldırma çalışmaları da gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra, NCITY AVM otoparkındaki bozuk araç kapanı onarılarak, sürücüler için sorun oluşturması engellendi.