Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen 7’li Ragbi U18 Kadınlar Ligi 1. etap maçlarına katılan Körfez Gençlerbirliği SK Kadın Takımı, namağlup grup birincisi olarak 2. etaplara gitmeye hak kazandı.

C grubunda; Isparta Yıldız SK, Ordu Ragbi ve Amatör Branşlar SK, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk Kartallar SK ile karşılaşan Körfez Gençlerbirliği U18 Kadın Ragbi Takımı 4’te 4 yaparak grup birincisi olmayı başardı. Aldığı başarılı sonuçlarla Körfezli kızlar 7’li Ragbi Türkiye Şampiyonası 2. etabına katılmayı garantiledi.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "U18 ragbi kadın takımımız Alanya’da namağlup grup birincisi olarak ikinci etaba katılma hakkı kazandı. Sporcularımızı ve teknik ekibimizi başarılarından dolayı kutluyoruz. Türkiye Şampiyonası yolunda takımımıza bundan sonrası için başarılar diliyoruz. Körfez ilçemizin spor kenti olmasında büyük gayret ve hizmetleri olan Körfez Belediye Başkanımız Sayın Şener Söğüt ve kulüp yöneticilerimize verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz" denildi.