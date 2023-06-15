Samsun’da düzenlenen Ragbi Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda kızlarda Samsun Tekel İsmail Çolak Ortaokulu, erkeklerde ise Batman Kültür Ortaokulu birinci oldu.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Okul Sporları 2022-2023 sezonun son faaliyeti olan Ragbi Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Bafra Yeni İlçe Stadı’nda oynanan final maçlarının ardından sona erdi. 11-15 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada 15 ilden 24 kız takımı 480 sporcu, 12 ilden 17 erkek takımı 340 sporcu mücadele etti. Toplamda 820 sporcunun şampiyonluk mücadelesi verdiği Türkiye Şampiyonası’nda kıyasıya maçlar oynandı.

Kazananlar Samsun ve Batman’dan

Karşılaşmalar sonunda kızlarda Samsun Tekel İsmail Çolak Ortaokulu şampiyonluk kupasını kaldırırken, erkeklerde ise Batman Kültür Ortaokulu birinci oldu. Kızlarda, Kütahya Adnan Menderes Ortaokulu ikinciliği, Ankara Ertuğul Gazi Ortaokulu üçüncülüğü, Batman Kültür Ortaokulu da dördüncülüğü elde etti. Erkeklerde ise Adana ÇEAŞ Ortaokulu ikinci, Adana Osman gazi Ortaokulu üçüncü ve Ankara Ressam İbrahim Çallı Ortaokulu dördüncü olarak şampiyonayı tamamladı.

Ödüller verildi

Final maçlarının ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara ödüllerini Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Bafra İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapı, Bafra İlçe jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer, Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Bafra İlçe Nüfus Müdürü Müslüm Aktaş, Okul Sporları Şube Müdürü İbrahim Irmak, Gençlik, Bafra Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Şenocak ve Spor Bakanlığı Temsilcisi Mustafa Emre Karanaz takdim etti.