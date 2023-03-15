Mustafakemalpaşa 7’li Ragbi Erkekler Etaplı Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor. Şampiyonanın ilk müsabakası 21 Mart Salı günü Mustafakemalpaşa İlçe Stadında tüm sporseverleri ağırlayacak. 12 Takımın mücadele edeceği turnuvada 20 maçta mücadele ederek üst tura yükselmek için ter dökecek. 7’li Ragbi Erkekler Etaplı Türkiye Şampiyonası 1. Etap Müsabakalarından yaklaşık 2 ay sonra final etabı yeniden Mustafakemalpaşa İlçe Stadında gerçekleştirilecek.

Mustafakemalpaşa ilçesini sanatsın sporun merkezi haline getiren Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ‘’ Mustafakemalpaşa Belediyesi olarak sanat, spor ve kültürü ilçemizde çeşitli etkinlikler ile ilçemiz gençlerine tanıtmaya çalışıyoruz. İlçemizde ağırladığımız sayısız sporcular sayesinde gençlerimiz farklı spor dallarıyla tanışma fırsatı buluyor. Ragbi 7’li Erkekler Etaplı Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyor, 21 Mart Salı günü tüm hemşehrilerimi ilçe stadımıza davet ediyorum.’’dedi.