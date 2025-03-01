Okul Sporları 2024-2025 Yılı Faaliyet programında yer alan Ragbi Gençler Grup Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Kayseri’de yoğun katılımla gerçekleşen ve büyük heyecana sahne olan mücadeleler Atatürk Spor Kompleksi Yan AçıkSaha’da oynandı. Yapılan karşılaşmalar sonucunda başarılı olan takımlara, düzenlenen tören ile madalyaları Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin ve Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Yakup Deliktaş tarafından verildi.

Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Tüm takımlarımızı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.