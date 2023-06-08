Yağışlar sonrası su seviyesi yükselen, debisi artan Çoruh Nehri’nde ilerleyen günlerde arkadaşlarıyla birlikte rafting yapacak olan Burak Yıldız ve Sıtkı Köse isimli üniversite öğrencileri, rafting öncesi Çoruh Nehri’nde rafting yapılıp yapılmayacağı değerlendirmelerinde bulunarak, kendilerince rafting yapılacağı kanaatine vardılar.

Muhabirlere ve alanında uzman kişilere taş çıkaracak cinsten röportaj yaparak o anları kayda alan gençler, çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşıp, izleyenlerin yüzlerinde tebessüm oluşturdular.

İki arkadaşın sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüntülere onlarca beğeni yağdı, bazı kullanıcılar ise, "Gençler harikasınız, yüzümüzü güldürdünüz", "Adamlara helal olsun, kendileri sorup, kendileri onay verdiler", "Ne güzel kendilerince eğleniyorlar, bizi de güldürdüler" yorumlarında bulundular.

Çoruh Nehri kenarına giderek röportaj yapan gençler, Çoruh’un raftinge uygun olup olmadığını yerinde denetlediler. Burak Yıldız, arkadaşı Sıtkı Köse’ye "Evet, Bayburt Doğa Sporları ve Rafting Kulübü Başkanı Sıtkı Köse ile beraberiz. Çoruh Nehri’nde rafting yapılabilir raporu alabilecek miyiz Sayın Köse?" sorusunu yöneltti. Köse ise Yıldız’ın soruna, "Bu yıl yağan yağmurlarla birlikte Çoruh’un debisi bir hayli arttı. Şu an rafting yapmak isteyen amatörler Çoruh Nehri’ne özellikle de Bayburt Merkezdeki suyun toplu olduğu kısma asla yaklaşmasınlar. Profesyoneller için ise şunu söyleyebilirim küçük botlarla, amatörlerin kullandığı kanolarla rafting yapılmamalı. Şu an profesyoneller için bile burası çok riskli" yanıtını verdi. Köse’ye teşekkür eden Yıldız, "Köse’nin bize izin vereceğini düşünüyorum, biz o işi halledeceğiz bir şekilde teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.