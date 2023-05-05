Türkiye Rafting Şampiyonasının 1. ayak yarışları mehteran marşları eşliğinde sporcuların korteji ile başladı. Şampiyonaya Türkiye’nin birçok ilinden 45 takım ve 350 sporcu katılacak.

Türkiye Rafting Şampiyonasının 1. ayağı kortej yürüyüşüne sporcular ve antrenörler yanı sıra Türkiye Kano Federasyon Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Düzce İl Gençlik Spor Müdürü İsa Yazıcı, Düzce İl Kültür Turizm Müdürü İlknur Aynen, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç da katıldı. Belediye önünde başlayan yürüyüşte sporcular, antrenörler ve vatandaşlar, Anıtpark Meydanı’na kadar takımlar taşıdıkları rafting botları, bayrakları ve fenerler ile marşlar eşliğinde yürüdüler. Anıtpark Meydanı’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nı okuyarak, Düzce Halk Oyunlar Ekibinin gösterisi ile ardından canlı müzik eşliğinde eğlendiler.

Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerini gerçekleştireceğiz”

Cumayeri ilçesi Melen Çayı’nda düzenlenecek olan yarışmaya 350 sporcu kıyasıya kürek çekecek. Şampiyonada milli takımda Türkiye’yi temsil edecek Rafting Milli Takımı seçmeleri de yapılacak. Şampiyona hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı şunları söyledi, "Şampiyonada yarışacak 45 tane kulübümüz burada. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden Düzce’mizde misafir edeceğiz. İnşallah 2 gün boyunca Melen Çayımız çekişmeli yarışlara sahne olacak. Hem burayı spor turizmi anlamında ve ulusal anlamda da temsil etmiş olacağız. Burada Türkiye Rafting Şampiyonasının 1. ayak müsabaka yarışları yapılacak. Aynı zamanda milli takım test yarışmaları yapılacak. Buradan milli takımımızı oluşturacağız. Temmuz ayında İtalya’da dünya şampiyonası düzenlenecek. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bize burada bu imkanları sağlayan özellikle başta Gençlik ve Spor Bakanımız olmak üzere, Düzce Valisi Cevdet Atay’a, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’ye, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ve ekibine çok teşekkür ederiz.”

“25 İlden 350 sporcu yer alıyor”

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ayrıca şampiyonaya Türkiye’nin birçok ilinden 350 sporcunun katıldığını da dile getirerek şöyle konuştu, “Hakkari’den, Bingöl’den, Rize’den, Muğla’dan, Sinop’tan, İstanbul’dan yaklaşık 25 civarında ilimizden kulüplerimiz geldi. 350 sporcumuz var, antrenör ve idareci olarak 350 kişilik toplam bir kafilemiz var. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’müz tarafından tesislerde misafir ediliyoruz."

“Düzce spora, kültüre, turizme yatkın bunu Türkiye’ye göstermeliyiz”

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından tesislerde misafir edildiğini belirten Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı şampiyona hakkında şu ifadelere yer verdi, "Kano Federasyonu ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Türkiye Rafting Şampiyonasının 1. ayak yarışmaları aynı zamanda milli takıma seçme yapılıyor. 350’ye yakın sporcu kafilesi ağırlıyoruz. Cumayeri ilçesi Melen Çayında bu organizasyon başlayacak. Cumartesi günü sonlanmış olacak. Biz istiyoruz ki Düzce spora, kültüre, turizme yatkın, etkin ve bölgemizin, coğrafyamızın bu branşlara çok müsait olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede sporcularımızın gelmesi, ağırlanması, misafir edilmesi, organizasyon için tüm emeğini sarf eden Vali Cevdet Atay’a, Belediye Başkanı Faruk Özlü’ye, Kano Federasyonuna ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Seçmelere giren sporcularımız önümüzde ki dünya şampiyonasında şanlı bayrağımızı temsil eder bizlerde bu gururu yaşarız" dedi.

Yarışmaya katılacak 45 takımın tanıtılması ile program sona erdi.