Eskişehir’de müşteri kılığında girdikleri markette şampuanları pantolonlarına sokarak çalan şüpheliler, güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, Emek Mahallesi Dilek Caddesi’nde bulunan bir markette meydana geldi. Müşteri kılığında markete giren şahıslardan biri işletmeciyi oyalarken, 3 kişi de raflarda duran şampuanlara yöneldi. Şampuanları teker teker alarak pantolonlarına sokan şüpheliler, hiçbir şey olmamış gibi marketten çıkarak uzaklaştı.

Raftaki eksikliği fark ederek güvenlik kamerasını kontrol eden işletme sahibi, güvenlik kamerasından hırsızlık anını tespit etti.