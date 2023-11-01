Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Raftaki Kramponlar Futbol Turnuvası’nda" Adana Şöhretler takımı şampiyon oldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nce Cumhuriyetin 100. Yılı Etkinliklerinde, bu yıl ilk kez organize edilen ve daha önce profesyonel futbol oynamış futbolcuların da yer aldığı, "Raftaki Kramponlar Futbol Turnuvası" sonlandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait Spor Park Tesisleri’nde dostluk içinde geçen müsabakalarının final maçında, normal süresi 1-1 sona erdi. Seri penaltı atışları sonucu Dostlar Takımı’nı 6-5 mağlup eden Adana Şöhretler takımı şampiyon oldu. Şampiyon takım, kupasını Adana Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının elinden aldı.

3’üncülük müsabakasında, Adana Büyükşehir Belediyesi Bürokratları takımı, Adana Güneşi takımını 6-2 mağlup etti.

Final müsabakalarına Adana Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve İştirakleri’nin bürokratları, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, TSYD Adana Şube Başkanı Engin Kanber, TÜFAD Şube Başkanı Mehmet Sümer, basın mensupları, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.