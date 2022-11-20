Aşk şarkılarıyla gönülleri fetheden sanatçı Rafet El Roman, Bahçeşehir Kültür Sanat Merkezi’nde sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren Rafet El Roman’a salonu dolduran Başakşehirliler hep birlikte eşlik etti.

Derya Bedavacı: "Ortak duygularımız olduğu için buradayız"

Derya Bedavacı: "Ortak duygularımız olduğu için buradayız"

Başakşehir’de kültür sanat sezonu birbirinden renkli etkinliklerle devam ediyor. Başakşehir Belediyesi tiyatro oyunlarından sergilere, atölyelerden konserlere kadar Başakşehirlileri sevilen sanatçılarla bir araya getiriyor.

Aşk şarkılarıyla gönülleri fetheden sanatçı Rafet El Roman, Bahçeşehir Kültür Sanat Merkezi’nde müzikseverlerle buluştu. Sevilen sanatçı dillerden düşmeyen şarkılarıyla Başakşehirlilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

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