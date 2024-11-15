Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen ‘Rafadan Tayfa’ Müzikal Gösterisine çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Rafadan Tayfa’nın sevilen kahramanlarını ilgiyle izleyen çocuklar, hem şarkılara eşlik ederek hem de çalan müzikle birlikte keyifli zaman geçirdi.

Yeşilyurt Belediyesi, TRT Çocuk Kanalının en fazla takip edilen animasyon filmlerinden olan ‘Rafadan Tayfa’ gösterisini Malatyalı çocuklarla buluşturdu. Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonunda üç seans halinde sahnelenen etkinliğe yoğun ilgi gösteren çocuklar, Rafadan Tayfa’nın sevilen kahramanları Akın, Hayri, Mert, Kamil, Hale ve Sevim’in seslendirdiği şarkı ve türkülere eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı. Düzenli beslenmeden diş fırçalamaya, spordan müziğe birçok alanda faydalı bilgilerin yer aldığı Rafadan Tayfa gösterisinde çocuklar bir yandan eğlenirken diğer taraftan okul, aile, eğitim, sağlık, spor ve düzenli yaşam üzerine önemli bilgiler öğrendiler. Her seansında aynı heyecan ve coşkunun hâkim olduğu gösteriyi ilgiyle takip eden çocuklar, eğlenceli ve keyifli bir gün geçirdiler.

Renkli bir atmosferde geçen etkinlikte çocukları yalnız bırakmayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, kültürel ve sanatsal etkinliklerle çocukların hem eğitim hem de sosyal hayatlarını kaliteli hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Milli ve manevi değerler ile toplumsal gelişmeyi sağlayan konuların yer aldığı Rafadan Tayfa gösterisine büyük ilgi gösteren çocuklara teşekkürlerini sunan Başkan Geçit, “TRT Çocuk Kanalının sevilen yayınlarından Rafadan Tayfa’nın müzikal gösterisini ara tatil hediyesi olarak çocuklarımızla buluşturduk. Üç ayrı seans halinde sahnelenen etkinliğimizde salonu tıklım tıklım dolduran sevgili evlatlarımız keyif dolu anlar yaşadılar. Yaşadığımız deprem felaketlerinden sonra kentimizi ve ilçemizi yeniden ayağa kaldırmak için bir yandan deprem konutları, yerinde dönüşüm ve diğer hizmet alanlarında aktif bir dinamik bir şekilde çalışan bir belediye olarak 7’den 70’e tüm hemşehrilerimizin moral ve motivasyonlarını artıracak bu tür sosyal faaliyetleri sık sık yapmaya gayret ediyoruz. Deprem travmasını yaşayan güzel şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak sadece inşaat faaliyetleriyle sınırlı değildir, şehrimizi tarihiyle, sanatıyla, kültürüyle, sporuyla, turizmiyle bir bütün halinde ayağa kaldırmayı kendimize ilke edindik.” diye konuştu.

Başkan Geçit, konuşmasından sonra çocuklarla birlikte Rafadan Tayfa gösterisini izledi.