TRT Çocuk Kanalı’nın en sevilen çizgi film dizilerinden olan Rafadan Tayfa’nın Türkçe Tiyatro oyunu Almanya’daki miniklerle buluşuyor.

TRT Çocuk Kanalı’nın en sevilen çizgi film dizilerinden olan Rafadan Tayfa’nın Türkçe Tiyatro oyunu Almanya’daki miniklerle buluşuyor.

TRT Çocuk Kanalı’nın en sevilen çizgi film dizilerinden olan Rafadan Tayfa, Türkiye’de olduğu gibi dünyanın dört bir yanında yaşayan minik yaştaki vatandaşlar tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Rafadan Tayfa başta olmak üzere Türkçe çizgi filmler aynı zamanda yurt dışında yaşayan çocuk yaştaki vatandaşların dil ve kültür gelişimlerinde önemli rol oynuyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), TRT Çocuk Kanalı’nın en sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa’nın kahramanlarını her yıl olduğu gibi bu yıl da Avrupa’daki minik vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Rafadan Tayfa’nın Türkçe Tiyatro oyunu bir kez daha YTB destekleriyle Almanya’daki minik vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Almanya’nın farklı şehirlerindeki salonlarda tiyatro gösterileri sunacak olan Rafadan Tayfa kahramanları; Akın, Hayri, Mert, Kamil, Sevim ve Hale minik vatandaşları bekliyor. Miniklerin unutulmaz anlar yaşayacağı tiyatro gösterileri ise ücretsiz olarak sergilenecek. Rafadan Tayfa gösterileri için detaylı bilgilere ise YTB’nin sosyal medya hesaplarından ulaşılıyor.

Türkçe Tiyatro Rafadan Tayfa gösterimi şu tarihlerde minik vatandaşlarla buluşacak:

"9 Ekim 2022, Saat: 13.00 -Berlin, 10 Ekim 2022, Saat: 17.00 -Osnabrück, 11 Ekim 2022, Saat: 17.30- Bremen, 12 Ekim 2022, Saat: 16.00 Bremerhaven."