Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Eşini geçen yıl kaybeden 3 çocuk babası 62 yaşındaki Prof. Dr. Cengiz Yılmaz için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tören düzenlendi.

Törene, Adana İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Yücel Çomu, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Tanju Altınsu, Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, başhekim yardımcıları, doktorlar, hemşireler, teknisyenler, idari yöneticiler ve çalışanlar katıldı.

Törende konuşan Başhekim Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, Prof. Dr. Cengiz Yılmaz’ın ani vefatından büyük üzüntü duyduklarını belirterek, “Çok değerli bir hocamızı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Sağlık camiası için büyük bir kayıp. Onu hep saygı ve sevgiyle anacağız” dedi.

Hastanedeki törenin ardından Prof. Dr. Yılmaz’ın cenazesi Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi.