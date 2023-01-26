Radyofrekansla üretilen ısının doğrudan damar duvarına uygulandığı ThermoBLOCK yöntemi, kılcal damarları dakikalar içerisinde ağrı ve acı olmaksızın tedavi etme imkanı sunuyor.

Radyofrekansla üretilen ısının doğrudan damar duvarına uygulandığı ThermoBLOCK yöntemi, kılcal damarları dakikalar içerisinde ağrı ve acı olmaksızın tedavi etme imkanı sunuyor.

Invamed’den yapılan açıklamada, deri veya mukoza yüzeyinde çıplak gözle ince çizgiler ya da noktalar şeklinde kendini gösteren ’telenjiektazi’nin, yaygın karşılaşılan bir sorun olduğu ifade edilerek, vücudun herhangi bir yerinde telenjiektazinin ortaya çıkabildiği, en çok yüz ve bacaklarda, genellikle açık tenli ya da ince derili kişilerde gözlendiği belirtildi.

Telenjiektazinin ilerleyen dönemlerde oluşabileceği durumlardan bahsedilen açıklamada, “Kılcal damar oluşumuna çevresel faktörlerin sebebiyet verebileceği gibi; genetik yatkınlık, uzun süre güneşe maruz kalma, obezite, gebelik, hormonal değişimler ve sahip olunan bazı dolaşım bozuklukları ya da sistemik hastalıklar da tetikleyebilmektedir. Bazı vakalarda gözle görülemeyecek kadar küçük olan telenjiektazi, erken dönemde tedavi edilmediği takdirde ilerleyen dönemlerde örümcek ağı gibi cilt üzerinde yayılım gösterebilir” denildi.

Açıklamada, rahatsızlığın tedavisinde, Invamed tarafından geliştirilen ve üretilen ThermoBLOCK radyofrekans yöntemiyle kalıcı, etkili ve anında gözlemlenen başarılı sonuçlar elde edildiği vurgulandı. ThermoBLOCK’un radyofrekansla üretilen ısının doğrudan damar duvarına uygulanmasıyla kılcal damarların yok edilmesi esasına dayandığı belirtilen açıklamada, işlemde çok ince iğneler kullanılarak damarlar cilt üzerinden yakıldığı, üretilen ısının doğrudan damar içine uygulandığı için bu damarların tekrar görünür hale gelmesini de imkansız kıldığı anlatıldı.

“Kalıcı bir tedavi sağlanıyor”

Açıklamada şöyle devam edildi: “Kılcal damarların yaygınlığına bağlı olarak değişmekle birlikte, ThermoBLOCK seansları dakikalar içerisinde tamamlanıyor ve işlem sonrası hastalar günlük hayatlarına aktif olarak devam edebiliyorlar. Lazer yönteminden farklı olarak ThermoBLOCK radyofrekans yöntemiyle, uygulama yapılan tüm damarlar anında ve tek seferde yok edilerek kalıcı bir tedavi sağlanıyor.”