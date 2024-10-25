Radyofrekans yöntemiyle ameliyatsız bel ve boyun fıtığı tedavisi başarılı sonuçlar veriyor. Uzm. Dr. Kemal Toprak, şiddetli ağrıdan kıvranan hastalarının uyguladıkları radyofrekans yöntemiyle kurtulabileceğini belirtti.

Uygulanan işlemin ardından hastanın bir saatte gözlemlenmesi sonrası taburcu edilebildiğine değindiği radyofrekansın en çok kullanılan yöntem olduğunu vurgulayan Özel Amasya Kolmed Hastanesi anesteziyoloji ve reanimasyon kliniğinde görevli Uzm. Dr. Toprak, “Bize başvuran hastaların çoğu bel ağrısı, bel fıtığı boyun ağrısı boyun fıtığı gibi hastalıklar olduğu için kullandığımız radyofrekans yöntemi de bu rahatsızlıkların tedavisinde en uygun olanıdır” dedi.

Kanser hastalarının yaşadığı ağrıları azaltmada bu tedavinin önemli bir rolünün bulunduğuna işaret eden Toprak, "Öncelikle kanser hastalarımızda medikal tedavi uygulamaktayız. İlaç tedavisi olarak da basamak tedavisini uyguluyoruz. Onlarda düşük ağrı kesicilerden ilerleyen dönemlerde daha kuvvetli ağrı kesicilere kadar gidiyoruz. Ayrıca kanser hastalarında epidural anesteziyle aylarca hastalarımızın ağrılarını rahatlatabiliyoruz" diye konuştu.