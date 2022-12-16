Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde Ocak 2022’de Medical Point Yönetim Kurulu Başkan V. Hayrullah Kubba’nın öncülüğünde bölge halkının hizmetine sunulan ’’Gamma Knife Ünitesi’nde uygulanan radyo cerrahi ile 120 hasta şifa buldu.

Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde Ocak 2022’de Medical Point Yönetim Kurulu Başkan V. Hayrullah Kubba’nın öncülüğünde bölge halkının hizmetine sunulan ’’Gamma Knife Ünitesi’nde uygulanan radyo cerrahi ile 120 hasta şifa buldu.

Medical Point Gaziantep Hastası Genel Müdürü Ömer Emre Kubba, Gamma Knife Ünitesi’nin daha bir yılı doldurmadan 120 kişinin radyo cerrahi yöntemi ile tedavi edilerek şifa bulduğunun kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirtti. Kubba, bölgede bu hizmeti sunan Medical Point Gaziantep Hastanesi’nin öncü olma özelliğinin yeni yatırımlarla devam edeceğinin müjdesini verdi ve Prof. Dr. Aslan Güzel ile ekibine teşekkürlerini iletti.

Medical Point Gaziantep Hastanesi’ndeki tedavi uygulamaları, Türkiye’de Gamma Knife tedavisini ilk kez uygulayan ve 11.000’den fazla hasta deneyimi olan Prof. Dr. Türker Kılıç ve kendisi tarafından eğitilmiş ekip ile birlikte, Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirurji) Uzmanı Prof. Dr. Aslan Güzel’in liderliğindeki ekiple değerlendirerek karar verildiği, tedaviyi de bu iki ekibin ortaklaşa yürüttüğü planlama ile gerçekleştirildiği iletildi.

Medical Point Hastanesi Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aslan Güzel, Gamma Knife Ünitesinde gerçekleştirilen tedavi yöntemi ile Gamma Knife ışın cerrahisi uygulanan hastalara yerinde hizmet verildiğini, bu yöntemin hem hastalar hem de hem de aileler için büyük bir yenilik olduğunun altını çizdi. Bu şekilde, Gaziantep ili ve komşu illerdeki Gamma Knife endikasyonu olan hastaların aynı gün tedavileri yapıldığını sözlerine ekleyen Prof. Dr. Güzel, Tedavi olan hastaların aynı gün evlerine dönebildiğini, tedavi sonrası süreç için de bu hastaların kontrollerinin sistemli bir şekilde planlanarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Prof. Dr. Güzel Gamma Knife yönteminin uygulandığı hastalıklara ise şöyle değindi:

"İyi huylu tümörlerden en sık karşılaştığımız, meningiomlar, hipofiz adenomları, akustik nörinomlar, kraniofaringiomlar, glomus jugulare tümörü, hemanjioblastoma, santral nörositom. Kötü huylu beyin tümörlerinde ise öne çıkanlardan özellikle beyin metaztasları, bazı glial tümörlerde uygulanmaktadır. Fonksiyonel beyin hastalıklarından ise Trigeminal nevralji, bazı epilepsi olguları, Oftalmolojik bazı problemlerde de bu yöntemi uygulamaktayız bunlar da sırasıyla Üveal melanom, glokom olarak öne çıkmaktadır" şeklinde konuştu.

Gamma Knife ışın cerrahisi (radyocerrahi) nasıl uygulandığı hakkında da detaylı bilgiler veren Prof. Dr. Güzel, "Öncelikle, baş bölgesine çerçeve takılması ile işleme başlanır. Bu yöntem öncelikle Lokal anestezi uygulandıktan sonra hastanın başına stereotaksik tedavi çerçeve takılması ile sağlanmaktadır. Bu çerçeve başın sabitlenerek ışın tedavisinin doğru şekilde tam olarak uygun yere verilebilmesi için çok önemlidir. Çerçeve takıldığı esnasında hastanın başında geçici bir basınç hissi oluşabilir ve beş dakika sonra hafif basınç hissi dışında sıkıntı olmamaktadır. Sonrasında radyolojik görüntüleme alınır diğer bir ifade ile çerçeveli olarak hastanın radyolojik (BBT veya MR, gerekirse beyin anjiografi) görüntüleri alınır. Bu aşamadan sonra ise Tedavi planlanına geçilir. Radyocerrahi öncesi özel programlar yardımıyla hastalıklı alana yönelik ışın dozu planlanır ve bu şekilde verilen koordinatlara uygun şekilde çerçeveye gereken pozisyon verilir. Son olarak da Gamma Knife tedavisine geçilir. Bu aşamada; Hasta makine içine alınır ve yapılan planlamaya göre ışın tedavisine başlanır. Tedavi sırasında hasta herhangi bir ağrı, sızı hissetmez. Tedavi sonrası çerçeve çıkarılır, duruma göre 1-2 saat içinde hekimin tavsiyeleri ile taburcu edilir" ifadelerini kullandı.

Gamma Knife ışın cerrahisinde önemli noktaların da altını çizen Prof. Dr. Güzel, "Gamma Knife ışın cerrahisi ile mikrocerrahi çoğu zaman birbirini tamamlayabilmektedir. Hastanemiz beyin ve sinir cerrahisi kliniğinde tedavinin uygun görüleceği hastalıklarda, gerekli olan altyapı ve uzman ekibimizle rahatlıkla gerçekleştirmektedir. Bazı hastalıklarda mikrocerrahi ve Gamma Knife tedavisinin ortak kullanımı gerekebilir ve bu tedavi yöntemleri birbirinin yerine geçen değil de birbirini tamamlayan yöntemlerdir. Bu iki yöntemin beyin cerrahisi uzmanı tarafından uygulanabiliyor olması hastalığın tedavi seyri açısında çok önemli olduğu unutulmamalıdır.’’ diye konuştu.

Medical Gaziantep Hastanesi Genel Müdürü Ömer Emre Kubba ve Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin Gamma Knife Ünitesi’ndeki başarılı çalışmalar sebebiyle Prof. Dr. Güzel ve ekibine teşekkür plaketi verdi.