Erzurum’un ilk ve tek oda tiyatrosu Medya Sanat Evi, ‘Bir masal ya da gerçek’ adlı oyunla bir kez daha tiyatro severlerle buluşuyor.

Erzurum’un ilk ve tek oda tiyatrosu Medya Sanat Evi, ‘Bir masal ya da gerçek’ adlı oyunla bir kez daha tiyatro severlerle buluşuyor.

Kentin kültür sanat hayatına renk katan Medya Sanat Evi, yeni bir oyunu daha izleyicisiyle buluşturacak. Tiyatro sanatçısı Oğuzhan Vartolioğlu’nun yazıp yönettiği, ‘Bir masal ya da gerçek’ adlı oyun 12 -13 Mart günlerinde sahnelenecek.

Kenan Çinici, Şeyma Yanık, Elif Özhancı ve Bedir Önder’in rol aldığı oyunun, dekor tasarımı Yalçın Bahadır, kostümleri ise Elif Özhancı’ya ait. Özgün müziğin Habip Çemç tarafından hazırlandığı oyunun eski günlerdeki gibi anlatı üzerine dayandığını söyleyen yönetmen Oğuzhan Vartolioğlu, seyirciye sahnede adeta bir radyo tiyatrosu hissi vereceklerini söyledi.

Oyunun konusu: Oyun bilinmeyen bir zamanda, bilinmeyen bir sokakta ve bilinmeyen bir evde geçmektedir. İlk görüşte birliklerine aşık olan iki kişinin yaşamlarının farklı anlarından kesitler sunulacak oyunda, çiftin aşkları, hayalleri, yaşanmışlıkları ve takıntılarıyla hayat hikâyesine ortak olunacak. Her ne kadar hayatın cilveleri yaşamlarına yön vermeye çalışsa da bir şekilde mutluluğu yakalayan çift, gerçeklerin hiç de yöneldikleri gibi olmadığını görecek. Oyunu izlemek için rezervasyon numarası: 0538 585 89 99