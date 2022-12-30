Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği tarafından düzenlenen "Aklıma Bir Fikir Geldi" üniversiteler arası iletişim fikirleri yarışmasında, Çankırı Karatekin Üniversitesi iki ödül aldı.

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği tarafından düzenlenen "Aklıma Bir Fikir Geldi" üniversiteler arası iletişim fikirleri yarışmasında, Çankırı Karatekin Üniversitesi iki ödül aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığın katkılarıyla Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen "Aklıma Bir Fikir Geldi" üniversiteler arası iletişim fikirleri yarışmasında, Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi Özgür Sihir, "Televizyon" dalında 1’incilik ödülüne layık görüldü. Özgür Sihir’ in "Sanata Saygı Yok, Korsana Var" adlı eseri ise yine aynı kategoride 3’üncülüğe layık görüldü. "Televizyon", "radyo", "gazete/dergi" ve "yeni medya" dalları olmak üzere, 4 ayrı kategoride 35 üniversiteden bine yakın eserin yer aldığı yarışmanın ödül töreni, İstanbul Atlas Sineması’nda gerçekleştirildi.

Hazırlamış olduğu projelerin önemli mesajlar içerdiğini dile getiren Sihir, bu anlamda başından beri her iki eserin de derece alabileceğine hem kendisinin hem de proje danışmanı Öğretim Görevlisi Salih Köse’nin canı yürekten inandığını belirtti. 1’incilliğe layık görülen eserinin izleyenler ve jüri tarafından büyük bir ilgi ile karşılandığını ifade eden Sihir, kendisinin yazıp seslendirdiği "Sanata Saygı Yok" isimli Rap müziği klibinin yer aldığı projesinin de aynı kategoride 3’üncülük ödülüne layık görülmesinden dolayı ayrı bir mutluluk duyduğunu dile getirdi. Sihir, projelerini hazırlarken kendisine destek olan sınıf arkadaşları Selçuk Karadaş ve Rafiq Rehimli ile bölüm hocalarına da destekleri için teşekkür etti.

Özgür Sihir ile ödül kazanan projelerde yer alan ekip arkadaşlarını ÇAKÜ Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tunç Boran ve Öğretim Görevlisi Salih Köse eşliğinde makamında kabul eden Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, başta Özgür Sihir’ in almış olduğu başarılar olmak üzere, yakın zamanda bölüm tarafından yarışmalarda alınan başarılı sonuçlardan dolayı, oldukça memnuniyet duyduğunu ifade etti.