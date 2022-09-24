Mutluluğun sesi Radyo Başakşehir’in programı Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor, bu hafta Sarıyer İstinye Park Taksi Durağı’nın konuğu oldu. Keyifli bir akşamın yaşandığı programda yarışan durak başkanı İrfan Sandıkçı, Onur Sakar’ın sorduğu 10 sorunun tamamına doğru cevap verdi.

Mutluluğun sesi Radyo Başakşehir’in programı Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor, bu hafta Sarıyer İstinye Park Taksi Durağı’nın konuğu oldu. Keyifli bir akşamın yaşandığı programda yarışan durak başkanı İrfan Sandıkçı, Onur Sakar’ın sorduğu 10 sorunun tamamına doğru cevap verdi.

Radyo Başakşehir’in sevilen programlarından Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor, bu hafta Sarıyer’de İstinye Park Taksi Durağı’na misafir oldu. Muhabbet ve demli çay eşliğindeki keyifli sohbetin ardından Onur Sakar, durak başkanı İrfan Sandıkçı’yı soru yağmuruna tuttu. İstanbul’u durak durak gezen Sakar sordu, durak başkanı Sandıkçı tek tek cevapladı. Özellikle İstanbullu taksicilerin ilgiyle takip ettiği programda durak başkanı Sandıkçı, 10 sorunun tamamına doğru cevap verdi. Duraklar Yarışıyor’u severek takip ettiklerini belirten Sandıkçı, Radyo Başakşehir’in taksicilerin sesi olduğunu ve birçok taksici arkadaşının da programın müdavimi olduğunu söyledi. Sandıkçı, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na da teşekkürlerini iletti.