Maximiles Black 36. The Bodrum Cup’ta yarış heyecanı büyük bir hızla devam ediyor. İlk gün Karaada etrafını dönerek Bodrum’un en hızlısı olabilmek için yarışan yelkenciler, ikinci güne de oldukça motive başladı.MUĞLA (İGFA) - Maximiles Black 36. The Bodrum Cup, sadece denizde değil karadaki etkinlikleriyle de ilgi çekiyor. Radisson Collection Bodrum-Bodrum Etabı’nın ardından karadaki etkinlikler Bodrum Belediye Meydanı’ndaki Yarış Merkezi’nde devam edecek.

de Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden Bodrumlu genç yelkenciler Yiğit Yalçın Çıtak ve Ecem Güzel “Deneyim Sahnesi”nde yaşadıklarını anlatacak. Ardından Deniz Alnıtemiz’in “Rüzgarın Getirdikleri” isimli stand-up gösterisi gerçekleştirilecek. Yarış Merkezi’ndeki etkinlikler, ücretsiz olarak tüm Bodrum halkının katılımına açık olacak.

Radisson Collection Hotel, Bodrum Genel Müdürü Sezgin Adalı, “Radisson Collection Hotel, Bodrum olarak bu yıl 36.sı düzenlenen Maximiles Black The Bodrum Cup’ın gerçekleşecek Radisson Collection Bodrum-Bodrum Etabı ile paydaşları arasında bulunmaktan ve yelken sporuna destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Turnuvada yarışan tüm sporcuları ve misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyor ve işbirliğimizin gelecekte de devam etmesini temenni ediyoruz” dedi.