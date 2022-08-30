30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı, Radikal Okullarında zafer ruhuna yakışır bir coşku ile kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı, Radikal Okullarında zafer ruhuna yakışır bir coşku ile kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı Radikal Okullarında, zafer ruhuna yakışır bir coşku ile kutlanırken, kampüslerde düzenlenen kutlamalara veliler, öğretmenler ve öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

Törenlerde Radikal Eğitim Kurumları Kurucusu Erdal Avcı’nın mesajı da okundu. Avcı, mesajda, “26 Ağustos 1922’de başlayan, 30 Ağustos 1922 gününe kadar 5 gün, 5 gece devam eden Büyük Taarruz, Türk ordusunun kesin zaferi ile sonuçlanmıştır. Başkomutan ve ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, Büyük Taarruzun planlayıcısı ve mimarıdır. Cumhuriyete uzanan yolda önemli kırılma aşamalarından biri Zafer Bayramı olarak biliniyor. Sizlere daha güçlü bir cumhuriyet, çağdaş ve güçlü bir Türkiye bırakmak için Radikal ailesi olarak gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

Mesajında, öğrencilere “Aydınlık ve güzel yarınları sizlere borçluyuz” diye seslenen Avcı, “Sizler de bu istek ve gayretle çalışmalısınız. Bu nedenle sorumluluklarınızı yerine getirip geleceğe en iyi bir şekilde hazırlanmalısınız. En yorulduğunuz ve pes etmeye yakın olduğunuz anda, yoksul Anadolu’nun üzerine, soğuk kış gecelerinin ardından doğan güneşi hatırlayın” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardında öğrenciler tarafından oluşturulan korolar eşliğinde şarkılarla, marşlarla büyük bir bayram coşkusu yaşandı.