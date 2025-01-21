Kastamonu’da hava radarlarına giren ve bir süre sonra kaybolan yabancı cisim, jandarma ve AFAD ekiplerince ormanlık alanda arama devam ediliyor.

Kastamonu’da dün akşam saatlerinde tanımlanamayan yabancı bir cisim radara girdi. Bir süre sonra radardan çıkan cisimin sinyali kayboldu. Şehrin üzerinde uçan cisimin radardan kaybolduğu Merkez ilçesine bağlı Kırışoğlu köyü mevkiindeki ormanlık alanda arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarına Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve komando birlikleri katıldı.

AFAD ve JAK ekipleri, termal özelliği olan dronlarla arama çalışması yürütüyor. Komando birlikleri de alanda arazi taramasında bulunuyor.

Kastamonu ve Çankırı sınırlarında bulunan Ilgaz Dağı bölgesinde de arama çalışmalarının yapıldığı öğrenildi. Şu ana kadar herhangi bir ize rastlanılamadı.

Arama çalışmalarına devam eden ekipler, radara giren yabancı cismin insansız hava aracı (İHA) olduğu üzerinde duruyor.