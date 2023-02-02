Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında radarla tespit edilen 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında radarla tespit edilen 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Bodrum’da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-35) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 27 düzensiz göçmen yakalandı. Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Yorumlar