Şifa kaynağı Zerdeçal Bodrum’dan dünyaya ihraç ediliyor

Şifa kaynağı Zerdeçal Bodrum’dan dünyaya ihraç ediliyor

Bodrum’da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından farklı zamanlarda 2 ayrı lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler tespit edildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarındaki 2 olayda radar tarafından tespit edilen toplam 40 düzensiz göçmen yakalandı.

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