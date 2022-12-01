Bodrum açıklarındaki 2 farklı olayda Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından 2 ayrı lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından hareketli lastik botlar durdurularak toplam 45 göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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